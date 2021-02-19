أخبار × 24 ساعة.. التعليم تقرر عقد امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية 7 مارس

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



التعليم تقرر عقد امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية فى 7 مارس المقبل

"التعليم" تعلن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للتعليم الفنى



التموين تؤكد إنتاج السكر المحلى يكفى 90% من الاكتفاء الذاتى



وزير التعليم: درجة امتحان الشهادة الإعدادية للترم الأول لا تضاف لمجموع الطالب



التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى ثانوى إلكترونى وورقى لمن لم يتسلم التابلت



التعليم تحسب درجات النجاح بامتحان الترم الأول لصفوف النقل بواقع 50%



التعليم: امتحان النقل لمدة ساعتين ويضم أسئلة اختيار من متعدد



مصادر: عقد امتحان موحد للترم الأول للشهادة الإعدادية 7 مارس المقبل



الصحة تضيف جرعات لقاح شلل الأطفال بالحقن لجدول التطعيمات الروتينية



الصحة: 77.4% نسب التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية



إصابة الدكتور محمد معيط وزير المالية بكورونا واليوم السابع يتمنى له الشفاء



وزير التعليم يكشف تفاصيل القرارات الخاصة بطلاب الدبلومة الأمريكية



الأزهر يعلن أرقام الجلوس لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية



الحكومة تُكذب شائعة استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة فى إنتاج الخبز



المدارس تعلن توفير كلمة السر واسم المستخدم للطلاب استعدادا لامتحان نصف العام



التضامن: التعامل مع 78 حالة بلا مأوى على مدار يومين بالمحافظات



وزير التنمية المحلية يتابع مع 10 محافظين جهود مواجهة تداعيات الطقس السيئ



التموين تبحث المواصفات القياسية لمصانع توريد زيت الطعام

