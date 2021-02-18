مصادر: عقد امتحان موحد للترم الأول للشهادة الإعدادية 7 مارس المقبل

كتب أسامة عبد الحميد

كشفت مصادر أن هناك اتجاها بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس في جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر، وقالت المصادر إن من يجتاز الامتحان يكون قد تم تقييمه فى الفصل الدراسي الأول، إلا أنه لا يتم إضافته للمجموع النهائى، ولا يتم الاعتداد بمجموع الطالب فى الفصل الدراسى الأول، أى أن امتحان الترم الأول بدون درجات، والهدف منه اجتياز الطالب لامتحانات الترم الأول وانتهاء منهج الفصل الدراسى الأول فقط.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يضمن تقييما عادلا، ويجنبنا من حضور الطلاب أكثر من يوم في اللجان، ويتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير في يونيه وليس الترم الأول، موضحا أن من لا يرغب فى دخول امتحان الفصل الدراسى الأول المجمع له حرية الاختيار ويدخل الترم الثانى فى امتحان يونيو بمنهج العام الدراسى بأكمله.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن فى وقت سابق عن عدد من القرارات وجاءت كالتالي: تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 واستكمال العام الدراسي وبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.



- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.. سيتم عقد امتحان واحد فقط في شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.