الحكومة تُكذب شائعة استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة فى إنتاج الخبز

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" المسرطنة فى إنتاج الخبز، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لاستخدام أى مواد مسرطنة في إنتاج الخبز، وأن مادة "برومات البوتاسيوم" غير مستخدمة نهائياً في إنتاج الخبز البلدى.

وأكدت وزارة التموين أن كافة المواد المستخدمة فى إنتاج كافة أنواع الخبز سليمة وآمنه تماماً، ومطابقة لكافة مواصفات الجودة، مُشيرة إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لمنع أى تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.

وفى سياق متصل، يتم دراسة تطبيق منظومة الخبز الجديدة، من خلال الدعم النقدى المشروط عقب انتهاء جائحة كورونا، والتى ستتم على غرار السلع التموينية من خلال كارت التموين، حيث سيتم حساب قيمة للمواطن على بطاقة التموين بدلاً من عدد الأرغفة التى يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل على الحصة التى يحتاجها من الخبز، وما يتبقى يتم وضعه فى حسابه يستطيع من خلاله شراء ما يريد من سلع تموينية، وصرفه من المنافذ التموينية، وتهدف تلك المنظومة إلى دعم ورفع كفاءة صناعة الخبز، ورفع جودته.