الصحة: 77.4% نسب التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، بلوغ نسب التعافى من فيروس كورونا المستجد لـ77.4% فى مستشفيات العزل بالجمهورية بعد تعافى 136081 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة التى ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 175677 حالة من ضمنهم 136081 حالة تم شفاؤها، و10150 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.