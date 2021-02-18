التموين تبحث المواصفات القياسية لمصانع توريد زيت الطعام

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تقدم مصانع تكرير وتعبئة زيوت الطعام الخليط (صويا / عباد) أو عباد للفحص والتأهيل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال لجنة فنية لتحديد مدي مطابقة المصنع لإشتراطات المواصفات القياسية المصرية لممارسات صحة وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية للعبوات والتشريعات الصحية ذات الصلة، وتحديد قدرات المصنع الشهرية والطاقة التخزينية، وإستيفاء كافة شروط التأهيل الفنية الموضوعة من قبل اللجنة .

يتم تقديم الطلبات إلي الهيئة العامة للسلع التموينية مرفقا بها صورة عقد تأسيس المصنع وصورة تبين حجم التعامل البنكي وصورة من سابقة الأعمال وصورة السجل التجاري وصورة شهادة السجل الصناعي وصورة البطاقة الضريبية، وصورة شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة، وما يفيد قيد الشركة على بوابة التعاقدات العامة الحكومية، وفي حالة قبول المصنع بعد التأهيل سيتم اعتماده في سجل موردي الهيئة .