وزير التعليم يكشف تفاصيل القرارات الخاصة بطلاب الدبلومة الأمريكية

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل القرارات الخاصة بطلاب الدبلومة الأمريكية، والتى جاءت كالتالى:

- الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، مع إعطاء فترة سماح لمدة 6 شهور (من 15 فبراير 2021 حتى 15 أغسطس 2021) لطلاب G12, G11 (وليس بأثر رجعي).



- لن يعتد بامتحانات الـ SAT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية، من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.



- يسمح لطلاب 12, 11 Grades بالـ matching أو الـ matching super عبر نظم التقييم المختلفة.



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية، ولمن هو قادر على الدخول إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسي إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل في لجان مراقبة.



وفى نهاية حديثه، أكد الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصرى"، لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التي أطلقتها الوزارة.