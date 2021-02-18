اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المدارس تعلن توفير كلمة السر واسم المستخدم للطلاب استعدادا لامتحان نصف العام

الخميس، 18 فبراير 2021 12:08 م
المدارس تعلن توفير كلمة السر واسم المستخدم للطلاب استعدادا لامتحان نصف العام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المدارس الثانوى العام توفير اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد اختبارات المواد لامتحانات نصف العام، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على نفس موقع الإستمارة الإلكترونية، موضحة أنه على كل طالب الدخول على الموقع والاحتفاظ بها لاستخدامها فى الدخول على الامتحان من المدرسة علمآ بأنها سرية ولا يجوز تبادلها مع أحد مع احتفاظ الطالب بنسخة منها سكرين شوت على تليفونه، علمآ بأنها مسئولية الطالب وفى حاله ضياعها منه فلن يتمكن من الدخول على الامتحان ولن توفر له المدرسة نسخه منها.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول والثانى الثانوى والمقرر لها فى الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، وتقرر سابقاً أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الكترونياً بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، و ورقى لباقى الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.
 
وقالت الوزارة إنها ستُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.

التربية والتعليم

جدول امتحانات اولى ثانوى

جدول امتحانات اولى وثانية ثانوى الالكترونى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تعلن توفير شرح لدروس فى مادة التاريخ لأولى ثانوى مساء اليوم

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:00 ص

التعليم تعلن توفير مراجعة غدا فى مادة الرياضيات للصف الأول الثانوى

الثلاثاء، 26 يناير 2021 06:47 م

"3 سنوات دراسية" لن تطبق على طلابها الثانوية التراكمية ويلتحقوا بالجامعة بمجموع السنة الواحدة.. دفعة الثانوية العامة وأولى ثانوى 2021.. التعليم: الأسئلة بنظام التقييم الجديد وتقيس الفهم.. والتصحيح إلكترونى

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 03:00 ص

وزير التعليم يعلن: 96% نسبة الحضور بامتحانات أولى ثانوى التدريبية

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 08:22 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة