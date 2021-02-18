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الصحة تضيف جرعات لقاح شلل الأطفال بالحقن لجدول التطعيمات الروتينية

الخميس، 18 فبراير 2021 05:59 م
الصحة تضيف جرعات لقاح شلل الأطفال بالحقن لجدول التطعيمات الروتينية شلل الاطفال
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تعديل جدول تطعيمات الأطفال الروتينية بإدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر 2 و4 شهور.

وقالت وزارة الصحة والسكان: أخطر  قطاع الطب الوقائي بالوزارة جميع مديريات الصحة علي مستوى الجمهورية بالبدء في إدراج جرعتين جديدتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن (سولك) للأطفال عند إتمام عمر شهران وسنة أشهر بجرعة 0.5 سم حقناً بالعضل بالعضلة الأمامية للفخذ الأيسر بداية من يوم الإثنين الموافق 22/2/2021 بالإضافة للجرعة الحالية من نفس التطعيم عند إتمام أربعة أشهر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يُصبح جدول تطعيمات الأطفال في مصر 2021 الروتينية متضمناً ثلاث جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام عمر شهرين، وأربعة، وستة أشهر.


 

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الصحة تضيف جرعات لقاح شلل الأطفال بالحقن لجدول التطعيمات الروتينية 

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