التضامن: التعامل مع 78 حالة بلا مأوى على مدار يومين بالمحافظات

كتب مدحت وهبة

نجح فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعىُ بالتعامل مع 78 حالة بلا مأوى في مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيىء.

وقام فريق التدخل السريع المركزي بالقاهرة الكبري بالبحث عن الاشخاص فاقدى المأوى، حيث تم دراسة حالة 55 شخصا واسر لديها أطفال متواجدين بالشارع وتم نقل حالتين إلي أحد دور الرعاية الاجتماعية وتوزيع عدد 33 بطانية لمن رفض الانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

كما أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة البحيرة مواطنا بلا مأوى، يبلغ من العمر 62 عاما، حيث نجح الفريق بإقناعه للانتقال لإحدى المستشفيات لخطورة حالته الصحية، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، كما تعامل الفريق مع 3 أشخاص بلا مأوى ورفضوا الانتقال لاحدى دور الرعاية الاجتماعية .

ومن جانب أخر، أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة بورسعيد 3 حالات بلا مأوى يمتهنوا التسول، حيث تم إقناعهم بالتوجه للوحدات الاجتماعية والحصول على خدمات الوزارة .

كما نجح فريق التدخل السريع بالإسكندرية فى إنقاذ شخصين بلامأوى وتم نقلهما لاحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفي كفر الشيخ، تدخل فريق التدخل السريع عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحالة بلا مأوى يفترش الرصيف ومعه خمسة أطفال، حيث تم تحرير محضر شرطة والعرض على النيابة العامة كون الأب غير مؤتمن ويعانى من مرض نفسى، وعليه تم استقبال الاطفال بمؤسسة تربية البنين والبنات وتم إيداع الأب مستشفى الامراض النفسية، كما تعامل الفريق مع حالة رجل مسن فى العقد السابع من العمر يمتهن التسول منذ سنوات ورفض الانتقال لاحدى دور الرعاية الاجتماعية .

كما كثف فريق التدخل السريع بمحافظة بني سويف النزول الميدانى، حيث تعامل الفريق مع 5 حالات لأشخاص بلامأوى وتم نقل حالتين لإحدى دور الرعاية الاجتماعية .

وفي محافظة أسيوط، نجح الفريق فى إقناع سيدة مسنة لإستقبالها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية كانت تقيم فى مكان غير آدمي .

كما نجح فريق الادخل السريع بالأقصر فى نقل مسنة تفترش الرصيف بلا مأوى وتم إستقبالها بدار رعاية إجتماعية.

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل