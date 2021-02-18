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الأزهر يعلن أرقام الجلوس لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية

الخميس، 18 فبراير 2021 02:23 م
الأزهر يعلن أرقام الجلوس لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية امتحانات الأزهر - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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نشرت البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وكان قد قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه استمرارا للخدمات التى يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب؛ فقد تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اليوم الخميس، حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه، وسوف ينشر رابط البوابة من خلال صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 
وأضاف عبد العظيم، أنه سوف تبدأ الامتحانات لكافة المراحل التعليمية في المعاهد الأزهرية في تمام الساعة 9 صباحا طبقا للجداول التي تم إعلانها بالأمس، علما بأن زمن الإجابة سيكون مدون في ورقة الأسئلة بكل امتحان، وسوف نوافي الجميع بأي قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.

ارقام الجلوس لطلاب الازهر

امتحانات الازهر

امتحانات الابتدائية الازهرية

امتحانات الاعدادية الازهرية

جدول امتحانات اعدادي الازهر

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