التعليم: امتحان النقل لمدة ساعتين ويضم أسئلة اختيار من متعدد

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء، اليوم، في كلمة له تم إذاعتها عبر القناة التعليمية، عن عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.





واستعرض الدكتور طارق شوقي، في كلمته، القرارات التي اتخذتها الوزارة في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الأحد 14 فبراير 2021، وجاءت كالتالي:



- الصفوف الدراسية من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي:



لا توجد امتحانات للطلاب بهذه المراحل الدراسية في نظام التعليم الجديد 2.0 وسيتم الاعتماد على نظام التقييم للانتقال للصف الأعلى.



- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي (تضم ما يقرب من مليون و400 ألف طالب/طالبة):



وصممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي وإلتزام بالضوابط الإحترازية، حيث ستبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.





وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.





وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").





زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.