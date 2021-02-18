إصابة الدكتور محمد معيط وزير المالية بكورونا واليوم السابع يتمنى له الشفاء

كتب أسامة عبد الحميد

كشفت مصادر إصابة وزير المالية الدكتور محمد معيط بفيروس كورونا المستجد ، بعد إجراء الفحوصات التي جاءت نتيجتها إيجابية.



كانت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 411 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 136081 حالة حتى أمس الثلاثاء.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 175677 حالة من ضمنهم 136081 حالة تم شفاؤها، و 10150 حالة وفاة.

