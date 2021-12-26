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أخبار 24 ساعة.. وصول مليون و963 ألف جرعة من لقاحى فايزر وموديرنا مطار القاهرة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وصول مليون و963 ألف جرعة من لقاحى فايزر وموديرنا مطار القاهرة جرعات كورونا - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
السكة الحديد تعلن غلق محطة أسوان بشكل مؤقت بدءا من غد وحتى الثلاثاء المقبل 
 
الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ11 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل
 
مطار القاهرة يستقبل الليلة 1.963 مليون جرعة من لقاحى كورونا فايزر وموديرنا
 
تنمية الصعيد: نوفر التسهيلات للراغبين بإقامة مشروعات بالمجمعات الصناعية
 
البيئة: 100% من المشروعات الجديدة بحلول عام 2030 ستكون خضراء
 
وصول مليون و963 ألف جرعة من لقاحى فايزر وموديرنا مطار القاهرة
 
وزير الكهرباء يكشف لـ"اليوم السابع" أسعار شحن السيارات الكهربائية بدءًا من يناير
 
التعليم توضح آلية تنفيذ المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى
 
الصحة: توفير 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها بالمجان خلال عام 2021
 
وزير التنمية المحلية: 5.4 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة التمهيدية لحياة كريمة
 
غدا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة والصغرى بالقاهرة 11 درجة
 
أمطار وشبورة ورياح وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل
 
التموين توجه بضبط النظام الإلكترونى الخاص بمنظومة صرف السلع
 
القوى العاملة: صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنيا
 
التضامن تطلب الحكم الشرعى فى جواز استرداد أملاك الطفل المكفول حال وفاته
 
الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة ومراكز تجميع الألبان بالغربية
 
الصحة: 1139 مشروعا بالوزارة بـ27.6 مليار جنيه منذ يونيو 2014
 
كيف تتعامل مع الماس الكهربائى.. اعرف نصائح جهاز تنظيم الكهرباء
 
الطاقة الذرية توضح التقنيات الإشعاعية فى الحفاظ على التراث الثقافى
 
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية

 


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