الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. وصول مليون و963 ألف جرعة من لقاحى فايزر وموديرنا مطار القاهرة الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:00 ص جرعات كورونا - أرشيفية كتب سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: السكة الحديد تعلن غلق محطة أسوان بشكل مؤقت بدءا من غد وحتى الثلاثاء المقبل الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ11 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل مطار القاهرة يستقبل الليلة 1.963 مليون جرعة من لقاحى كورونا فايزر وموديرنا تنمية الصعيد: نوفر التسهيلات للراغبين بإقامة مشروعات بالمجمعات الصناعية البيئة: 100% من المشروعات الجديدة بحلول عام 2030 ستكون خضراء وصول مليون و963 ألف جرعة من لقاحى فايزر وموديرنا مطار القاهرة وزير الكهرباء يكشف لـ"اليوم السابع" أسعار شحن السيارات الكهربائية بدءًا من يناير التعليم توضح آلية تنفيذ المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى الصحة: توفير 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها بالمجان خلال عام 2021 وزير التنمية المحلية: 5.4 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة التمهيدية لحياة كريمة غدا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة والصغرى بالقاهرة 11 درجة أمطار وشبورة ورياح وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل التموين توجه بضبط النظام الإلكترونى الخاص بمنظومة صرف السلع القوى العاملة: صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنيا التضامن تطلب الحكم الشرعى فى جواز استرداد أملاك الطفل المكفول حال وفاته الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة ومراكز تجميع الألبان بالغربية الصحة: 1139 مشروعا بالوزارة بـ27.6 مليار جنيه منذ يونيو 2014 كيف تتعامل مع الماس الكهربائى.. اعرف نصائح جهاز تنظيم الكهرباء الطاقة الذرية توضح التقنيات الإشعاعية فى الحفاظ على التراث الثقافى جهاز تنظيم الكهرباء ينشر ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية جرعات كورونا اخبار مصرية اهم الاخبار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أخبار 24 ساعة.. التضامن: "حياة كريمة" رفعت كفاءة 72 ألف منزل خلال عامين السبت، 25 ديسمبر 2021 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. تطوير 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا بـ6 مليارات جنيه الجمعة، 24 ديسمبر 2021 12:05 ص أخبار × 24 ساعة.. الدولة ضخت 54 مليار جنيه استثمارات فى الصعيد منذ 2014 الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الصعيد فى انتظار افتتاح عشرات المشروعات القومية الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:01 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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