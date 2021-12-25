الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة ومراكز تجميع الألبان بالغربية

كتبت ــ أسماء نصار

قام الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بجولة فى الادارة الزراعية بقطور بمحافظة الغربية يرافقه خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وعقد اجتماع للعاملين بالإدارة وشدد على اهتمام الدولة بالتصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية وكذلك توافر الأسمدة والمرونى في الصرف وتذليل كافه المعوقات امام المزارعين ودور الدولة في النهوض بالثروة الحيوانية عن طريق تمويل مشروع البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وتفقد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعات الشتوية ومحاصيل القمح والبنجر والبصل حيث شدد على ضرورة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالمرور والمتابعة لكافة المحاصيل.

وقام الشناوى بالمرور والمتابعة على الجمعيات الزراعية بنواحي مركز طنطا للوقوف علي مدى توافر الأسمدة والانتهاء من أعمال الحصر الشتوي علي منظومة كارت الفلاح الذكى.