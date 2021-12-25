السكة الحديد تعلن غلق محطة أسوان بشكل مؤقت بدءا من غد وحتى الثلاثاء المقبل

كتب ــ رضا حبيشى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه سوف يتم غلق محطة أسوان بشكل مؤقت وعدم قيام أو وصول القطارات منها أو إليها، وذلك اعتبارا من الساعة السابعة صباح غد الأحد الموافق 26/12/2021 حتى مساء الثلاثاء الموافق 28/12/2021 وذلك لما تشهده الهيئة من أعمال التجديد والتطوير بالمحطة.

وتابعت في بيان لها أن يكون نهايات وصول القطارات بالمحطات التالية وهى (كوم امبو- دراو – بلانه – أبوالريش)، وتقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب، وترجو من جمهور الركاب اتخاذ التدابير اللازمة نحو السفر من المحطات المشار إليها سابقا، وتشكر الهيئة الركاب على حسن تعاونهم معها.