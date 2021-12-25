مطار القاهرة يستقبل الليلة 1.963 مليون جرعة من لقاحى كورونا فايزر وموديرنا

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه مقرر وصول واستقبال مليون و963 ألف جرعة من لقاح كورونا فايزر وموديرنا الليلة إلى مطار القاهرة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع، إنه سيتم استقبال 462 ألف جرعة من لقاح مورديرنا، كما سيتم استقبال مليون و501 ألف جرعة من لقاح فايزر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.