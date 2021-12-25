تنمية الصعيد: نوفر التسهيلات للراغبين بإقامة مشروعات بالمجمعات الصناعية

ماجد تمراز

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن المجمعات الصناعية الخمسة الموجودة في صعيد مصر، هي من الإنجازات التي شهدتها محافظات الصعيد، وهذه المجمعات ستعمل على تحقيق التنمية الصناعية في الصعيد، وستوفر فرص عمل جيدة لأبناء الصعيد بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "إذا أراد شاب أن يقوم بعمل مشروع لإنتاج منتج معين، تبدأ الهيئة في إجراءاتها، ويتم تيسير الأمور بشكل كبير، بدلاً من دائرة التراخيص التي كانت تحدث في الماضي، ولن يتم إثقال الضرائب على أصحاب الورش الموجودة بالمجمعات الصناعية".

وقال: "كل منطقة لها طبيعة العمل الخاص بها، فأعمال النجارة تختلف عن أعمال البناء وعن صناعة البلاستيك، ونحن من نحدد طبيعة عمل المجمعات الصناعية، فمجمع البغدادي في الأقصر قائم على الأعمال اليدوية، وكل محافظة لها مقومات تنمية مختلفة ووفقا لها يتم اختيار نوع الحرفة والمشروع".

وتابع اللواء شريف صالح: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة واضحة لكل المواطنين، هي أن الدولة ستظل تقف بجوار المواطن ليصل إلى حياة مملؤة بالرخاء".