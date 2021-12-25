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الصحة: توفير 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها بالمجان خلال عام 2021

السبت، 25 ديسمبر 2021 10:21 ص
الصحة: توفير 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها بالمجان خلال عام 2021 ألبان أطفال - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 20 مليون و400 ألف عبوة ألبان أطفال شبيهة بـ "لبن الأم"، خلال عام 2021، بالمجان، وذلك للأطفال حديثى الولادة وحتى عمر سنة حيث يتم صرف الألبان بناءً على الحالة الصحية للأم.

 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى على الأم من خلال لجان التقييم المتواجدة بالوحدات الصحية بكافة محافظات الجمهورية لبيان الموانع الصحية للرضاعة الطبيعية ومدى الحاجة لاستخدام الألبان شبيهة لبن الأم

 

وفى هذا الصدد، وجه الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عددًا من النصائح بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية لكل من الأم والطفل، موضحًا أن البداية المبكرة للرضاعة الطبيعية بعد الولادة تزيد من إدرار اللبن وتساعد على استمرار الرضاعة حتى عامين.

 

ونوه "عبدالرازق" إلى أن الرضاعة الطبيعية تؤثر بالإيجاب على زيادة وزن الطفل وتقوية جهازه المناعي، كما تؤثر أيضًا على نسبة ذكاء الطفل، مؤكدا على أهمية "الرضاعة الطبيعية المطلقة" بدون أى مكملات خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الطفل.

 


الصحة

البان الاطفال

الرضاعة الطبيعية

لبن الأطفال

اماكن صرف لبن الأطفال

اخبار مصر

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