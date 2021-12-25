التموين توجه بضبط النظام الإلكترونى الخاص بمنظومة صرف السلع

كتب ـ مدحت وهبة

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزارى أنه في حال استخدام اسم المستخدم " user name) والرقم السرى، (password) الخاصين بأي مسئول حاسب آلي من شخص غيره بعلمه، يتحمل المسئولية القانونية الجنائية والإدارية عن ذلك ،وهو النظام الإلكتروني الخاص بالمنظومة التموينية (السيستم).

وطالب التوجيه الوزاري إدارة الموارد البشرية بمديرية التموين، بعدم إخلاء طرف أي مسئول حاسب آلي انتهت خدمته أو تم نقله لعمل غير عمله كمسئول حاسب آلي، إلا بعد التأكد من اتخاذ إجراءات إيقاف اليوزر نيم (user name) الخاص به.

كما يلتزم كل مسئول حاسب آلي بالحفاظ على سرية اليوزر نيم (user name) والباسوورد (password) الخاص به، ويلتزم كل مسئول حاسب آلي باستخدام اليوزر نيم (user name) والباسوورد (password) الخاص به بشخصه دون السماح لغيره بذلك.

ويلتزم مسئول المديرية تحت الإشراف المباشر لمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، في حالة انتهاء خدمة أي مسئول حاسب آلي لأي سبب أو إيقافه عن العمل أو نقله لعمل غير عمله كمسئول حاسب آلي، بإخطار الوزارة فورا لإيقاف اليوزر نیم ( user name) الخاص بمسئول الحاسب الآلي المشار إليه، والمتابعة مع الشركة المختصة والتأكد من قيام الشركة المذكورة بإيقاف اليوزر نيم (user name) الخاص بمسئول الحاسب الآلي المشارالیه.

وتلتزم الإدارات المختصة بالوزارة (الرقابة والتوزيع نظم المعلومات والتحول الرقمي) بالمتابعة مع الشركة المختصة، والتأكد من قيامها بإيقاف اليوزر نیم (user name) الخاص بمسئول الحاسب الآلي المشار إليه.