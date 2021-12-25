الصحة: 1139 مشروعا بالوزارة بـ27.6 مليار جنيه منذ يونيو 2014

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك 1139 مشروعا تنمويا صحيا بالوزارة تم وجارى تنفيذها كلفت الحكومة 27.6 مليار جنيه، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2021.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، فى تقرير حديث حول إنجازتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن نسبة زيادة إنفاق الدولة علي قطاع الصحة بلغت 151.3 % بينما زيادة عددوحدات و مراكز الرعاية الاولية 11.5% بينما نسبة زيادة عدد مراكز الغسيل الكلوى 25.1% ونسبة زيادة عدد الصيدليات العامة 19.5% بينما زيادة وحدات تنظيم الاسرة بقيمة 3.3% وزادت نسبة اسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية ل419.2% .

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قال إن المبادرات الصحية الرئاسية قد ساهمت في تغيير المنظومة الصحية في مصر، وعملت على تعزيز النظام الصحي ومعالجة ما به من اختلالات، جاء ذلك خلال استعراضه تقريراً، تلقاه من الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، حول جهود المبادرات الصحية الرئاسية بمحافظات الصعيد.