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وصول مليون و963 ألف جرعة من لقاحى فايزر وموديرنا مطار القاهرة

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:40 م
وصول مليون و963 ألف جرعة من لقاحى فايزر وموديرنا مطار القاهرة مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، مليون و963 ألف جرعة من لقاح كورونا فايزر وموديرنا، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس وتطعيم المصريين بمختلف اللقاحات المتداولة، وقامت سلطات المطار باستقبال الشحنة وتفريغها وإنهاء إجراءات وصولها.
 
وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، أن الشحنة وصلت على متن الرحلة رقم QR8142 وتحتوي على 462 ألف جرعة من لقاح مورديرنا، ومليون و501 ألف جرعة من لقاح فايزر لمكافحة كورونا، وقامت سلطات مطار القاهرة بمتابعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الشحنة وتسليمها إلى وزارة الصحة داخل أرض المهبط بالمطار.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 

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