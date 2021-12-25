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أمطار وشبورة ورياح وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:10 م
أمطار وشبورة ورياح وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل الطقس - شبورة كثيفة
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- من السبت 25 ديسمبر: 

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

- الأحد 26 ديسمبر 2021

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

- الإثنين 27 ديسمبر 2021:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

- من الثلاثاء 28 ديسمبر إلى الخميس 30 ديسمبر 2021

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


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