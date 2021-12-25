اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز تنظيم الكهرباء ينشر ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:29 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية مرفق الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية، وهى كالآتي: 
 
1-تلتزم الشركة بأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة (82) من لائحته التنفيذية.
 
2-تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقاً للدراسة الفنية، وكذلك الأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.
 
3-في حالة عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقاً لطبيعة المكان، يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.
 
4-يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.
 
5-يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقاً للرسومات المرفقة لكل حالة.
 
6-في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريباً أو طبقاً لشكل الغرفة من الداخل.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

غرفة المحولات للمنشآت السكنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز مرفق الكهرباء: إصدار قواعد محطات شحن السيارات الكهربائية يناير المقبل

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:00 ص

مرفق الكهرباء ينشر 6 معلومات عن إسعاف مصاب الصعق الكهربائى

الخميس، 09 ديسمبر 2021 12:39 م

جهاز مرفق الكهرباء ينشر خطوات استخراج كارت شحن العداد مسبوق الدفع.. اعرفها

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:00 م

مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكاوى ضعف التيار بمدينة سمنود

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 02:10 م

مرفق الكهرباء يتدخل لتركيب محول جديد لحل شكاوى ضعف الجهد

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 02:29 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة