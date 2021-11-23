حصاد الوزارات.. التعليم: امتحان الشهر للصف الرابع الابتدائى لتحديد مدى الاستيعاب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
الصحة تعلن فحص 2.5 مليون طالب بالصف الأول الإعدادى للكشف عن فيروس سى
تفاصيل جولة وزير التعليم العالى لمتابعة خطة التأمين الطبى لافتتاح طريق الكباش
الصحة: 84.5% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية
الصحة تعلن إطلاق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة
مركز تنبؤ الرى يتوقع عدم سقوط أمطار بمحافظات الجمهورية حتى الخميس المقبل
الكهرباء: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل خلال الـ10 سنوات المقبلة
نائب وزير الصحة للسكان: الكثافة السكانية مرعبة ومواجهتها مسؤولية مشتركة
التعليم: امتحان الشهر للرابع الابتدائى هدفه تحديد مدى استيعاب الطالب للتطوير
التعليم: وضع امتحانات الشهر للصف الرابع الابتدائى من بنوك الأسئلة
الأوقاف تهدى المجموعة الثانية من سلسلة "رؤية" لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر
خالد عبد الغفار يتفقد استعدادات مستشفيات الأقصر لحفل افتتاح طريق الكباش
دار الإفتاء: على الإنسان عدم الإساءة للآخرين سرًا أو علانية
رئيس الرعاية الصحية يستقبل وزير التعليم العالى لتفقد استعدادات افتتاح طريق الكباش
المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية
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