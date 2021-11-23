حصاد الوزارات.. التعليم: امتحان الشهر للصف الرابع الابتدائى لتحديد مدى الاستيعاب

إعداد محمد صبحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..