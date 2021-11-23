اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:46 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم: امتحان الشهر للصف الرابع الابتدائى لتحديد مدى الاستيعاب

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: امتحان الشهر للصف الرابع الابتدائى لتحديد مدى الاستيعاب وزارة التربية والتعليم
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
 
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