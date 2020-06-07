أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

وزير التعليم: مؤتمر صحفى غدا لإعلان تفاصيل انعقاد امتحانات الثانوية العامة

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة وتعافى 380 مصابًا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

نتيجة أولى وثانية ثانوى .. اعرف النتيجة الآن

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

وزيرة الصحة توقف موكبها بكورنيش الإسكندرية وتقدم نصائح للمواطنين حول كورونا.. صور

التعليم تعلن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى 12 يونيو

التعليم: ظهور صفر فى مادة بنتيجة أولى وثانية ثانوى لا تعنى رسوب أصحابها

وزير النقل يوجه قيادات النقل البرى بإعادة الأردنيين العالقين بمصر لبلادهم

الصحة تلغي تحليل الكاشف السريع للقادمين من الخارج لاثبات الإصابة بكورونا

المستشفيات التعليمية تخصص7 مستشفيات لاستقبال حالات كورونا

التعليم: فرصة أخرى فى سبتمبر لطلاب أولى وثانية ثانوى فى بعض المواد

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

وزيرة الصحة: مستشفيات التأمين بالإسكندرية تعمل باحترافية لخدمة مصابى كورونا

التعليم: الطالب المتغيب عن الامتحان يظهر شريط تقييمه بالنتيجة باللون الرمادى

وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من بروتوكول علاج مرضى كورونا لعدم ثبوت فعاليته

الصحة توزع شنطة أدوية علاج كورونا على المواطنين بالعزل المنزلى.. صور