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التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

السبت، 06 يونيو 2020 02:18 م
التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية نتيجة أولى وثانية ثانوى
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها،  نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال هذا الرابط: https://thaneduone.emis.gov.eg/

وكشفت الوزارة أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، مؤكدة أن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى الكترونية للبحث في حالته (سيتم إتاحة رابط الشكاوى الالكترونية قريباً)

وأعلنت الوزارة نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت من المنازل فيما درسه الطلاب فى مناهج الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما يتم إضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم له دور ثان.
 
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 إبريل الماضي حتى 20 مايو الجارى.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نجحنا في إتمام 10420000 امتحان إلكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب فى منازلهم، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد امتحان الكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنازل على التابلت بعد توقف الدراسة 15 مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما قررت استبدال الامتحانات التقليدية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بمشاريع أبحاث تم تسليمها للمدارس بإحمالى 15 مليون بحث.
 

 

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نتيجة أولى وثانية ثانوى

 




    


 


التربية والتعليم

نتيجة الصف الاول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى

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