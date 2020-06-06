اليوم السابع
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الصحة توزع شنطة أدوية علاج كورونا على المواطنين بالعزل المنزلى.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 03:21 م
الصحة توزع شنطة أدوية علاج كورونا على المواطنين بالعزل المنزلى.. صور وزارة الصحة توزع شنطة ادوية علاج كورونا علي المواطنين بالعزل المنزلي
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن قيامها من خلال مديريات الشؤن الصحية بالمحافظات بتوزيع الأدوية اللازمة لعلاج فيروس كورونا للمواطنين في العزل المنزلي في محافطات دمياط وكفر الشيخ وبنى سويف.
 
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافيين من فيلاروس كورونا لبعض المصابين بالفيروس من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدأية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.
 
وناشدت وزيرة الصحة والسكان المتعافيين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم تفعيل العمل بـ5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.
 
أوضح البيان، أن التجربة تمت من خلال الفريق البحثي التابع لخدمات نقل الدم القومية، الذى يعمل ضمن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان والتي تتولى وضع وتحديث بروتوكولات العلاج والإشراف على وضع وتنفيذ البروتوكولات البحثية بالتعاون مع العديد من الجهات البحثية في العالم، وذلك منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافيين من فيروس كورونا المستجد لتستخدم في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس مما يعطي احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
 
وأشار البيان إلى أن هناك شروط للمتعافيين من فيروس كورونا لإمكانية التبرع ببلازما الدم وهى:
- وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.
- تم سحب 2 مسحة سلبية (دليل تعافي المصاب).
- مرور 14 يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس.
 
 
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الصحة

شنطة علاج كورونا

العزل المنزلي

فيروس كورونا

علاج كورونا

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