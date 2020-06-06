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وزيرة الصحة: مستشفيات التأمين بالإسكندرية تعمل باحترافية لخدمة مصابى كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 04:35 م
وزيرة الصحة: مستشفيات التأمين بالإسكندرية تعمل باحترافية لخدمة مصابى كورونا الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى فيروس المستجد بالمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية، بقيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بمستشفى كرموز للتأمين الصحي، اليوم السبت، ضمن سلسلة من الجولات لعدد من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
 
 
وأكدت الوزيرة أكدت خلال جولتها أن هذه المستشفيات تعمل باحترافية، في خدمة مرضى فيروس كورونا حسب المواصفات العلمية، ووفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.
 
 
وتفقدت الوزيرة أقسام المستشفى المختلفة، وتابعت دورة المريض داخل المستشفى بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، وشددت مجددًا على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص، كما شددت على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
 
 
كما حرصت على الاستماع للمرضى وأسرهم وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، وحرصت خلال الجولة على الاطمئنان  على الأطقم الطبية، كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشددة على استمرار حماية كافة الأطقم الطبية والتدريب المستمر لهم.
 
وأكدت توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بمحافظة الإسكندرية وجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توافر مخزون آخر استراتيجي بمخازن الوزارة.
 
 
 

الصحة

فيروس كورونا

كورونا

التأمين

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