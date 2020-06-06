اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: ظهور صفر فى مادة بنتيجة أولى وثانية ثانوى لا تعنى رسوب أصحابها

السبت، 06 يونيو 2020 05:51 م
التعليم: ظهور صفر فى مادة بنتيجة أولى وثانية ثانوى لا تعنى رسوب أصحابها طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ظهور صفر فى نتيجة إحدى مواد طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى لا يعنى أن أصحابها قد رسبوا فى هذه المواد ويتوجب عليهم دخول امتحان سبتمبر المقبل.


وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هؤلاء الطلاب حدثت لديهم مشكلة أثناء امتحان هذه المواد وهى أن سيستم الامتحان الإلكترونى قفل عليهم.


اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاستعلام عن نتائج الامتحان من خلال هذا الرابط: https://thaneduone.emis.gov.eg/
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وأن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته (سيتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريباً).



وتعلن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت من المنازل فيما درسه الطلاب فى مناهج الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما يتم إضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم له دور ثان.


أعلنت وزارة والتعليم والتعليم الفنى، أنه تشير النتائج والتعليمات التى تظهر فى نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلى مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية، عن ظروف يجب أن يتم تهنئة الطالب الذين شاركوا فى امتحانات الفصل الدراسى على مشاركتهم في الاختبارات في ظروف مختلفة تماما

 
وأوضحت الوزارة : نحن ندرك تمام أن العديد من الطالب تعاونوا مع بعضهم البعض  خلال  ، ويجب اعتبار هذا نجاحا حتى في الوقت الذي كان فيه الطالب يدرسون عن بعد منخرطين في عملية التعلم والتقييم، وأن النتائج التي تم تحقيقها في امتحانات هذا الفصل الدراسي هي نتائج مختلفة عن تلك التي تم إجرائها سابقآ في الفصول الدراسية، ونتيجة لذلك ، فإننا نركز بشكل أقل على هذة النتائج ، وبالنسبة للطالب الذين بذلوا جهودا صادقة يجب أن يفخروا بأنفسهم بالجهود التي بذلوها والمشاركة الامتحانات.

 

وكشفت الوزارى أنه سيتم منح فرصة أخري في سبتمبر في المواد التي لم تتمكن من المشاركة فيها، وتشير النقطة السوداء على الشريط فى نتائج الطلاب إلى اداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة.، ويشير المثلث إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوي الجمهورية، من خلاله؛ يمكن للطالب التحقق من اداءه في مقابل اداء الطالب        على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن الدرجة العظمي من 100 والدرجة الصغرة من 0


نتيجة الصف الاول الثانوى 2020 الترم الثاني

نتيجة تانية ثانوي

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 الترم الثاني

نتيجه الصف الثاني الثانوي 2020

رابط نتيجة اولى وثانية ثانوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نتيجة أولى وثانية ثانوى.. دلائل وتفسير الأرقام فى أعمدة تقييم النتائج

السبت، 06 يونيو 2020 04:56 م

نتيجة أولى وثانية ثانوى.. التعليم: كل من حضر الامتحان فى جميع المواد نجح.. وحجب النتيجة يعنى الغياب عن الاختبار وفرصة أخرى فى سبتمبر المقبل.. الوزارة تعترف: العديد من الطلاب تعاونوا مع بعضهم خلال الامتحانات

السبت، 06 يونيو 2020 04:23 م

التعليم: الطالب المتغيب عن الامتحان يظهر شريط تقييمه بالنتيجة باللون الرمادى

السبت، 06 يونيو 2020 04:11 م

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

السبت، 06 يونيو 2020 03:25 م

إنفوجراف.. تفاصيل الامتحان التكميلى لطلاب النقل المتغيبين بالترم الأول

السبت، 06 يونيو 2020 03:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة