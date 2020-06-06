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الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 02:48 م
الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان علي فيس بوك الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة والوقاية من ڤيروس كورونا المستجد.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان : يمكن الآن تحميل تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، لمعرفة المزيد من الإرشادات للتوعية بڤيروس كورونا، ومعرفة حالات الاشتباه بالإصابة بالڤيروس.
 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم بعد خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 
 
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