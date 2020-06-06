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التعليم: فرصة أخرى فى سبتمبر لطلاب أولى وثانية ثانوى فى بعض المواد

السبت، 06 يونيو 2020 03:13 م
التعليم: فرصة أخرى فى سبتمبر لطلاب أولى وثانية ثانوى فى بعض المواد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة والتعليم والتعليم الفنى، أنه تشير النتائج والتعليمات التى تظهر فى نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلى مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية، عن ظروف يجب أن يتم تهنئة الطالب الذين شاركوا فى امتحانات الفصل الدراسى على مشاركتهم في الاختبارات في ظروف مختلفة تماما

وأوضحت الوزارة:"نحن ندرك تمام أن العديد من الطالب تعاونوا مع بعضهم البعض  خلال  ، ويجب اعتبار هذا نجاحا حتى في الوقت الذي كان فيه الطالب يدرسون عن بعد منخرطين في عملية التعلم والتقييم، وأن النتائج التي تم تحقيقها في امتحانات هذا الفصل الدراسي هي نتائج مختلفة عن تلك التي تم إجرائها سابقآ في الفصول الدراسية، ونتيجة لذلك ، فإننا نركز بشكل أقل على هذة النتائج ، وبالنسبة للطالب الذين بذلوا جهودا صادقة يجب أن يفخروا بأنفسهم بالجهود التي بذلوها والمشاركة الامتحانات.

وكشفت الوزارى أنه سيتم منح فرصة أخري في سبتمبر في المواد التي لم تتمكن من المشاركة فيها، وتشير النقطة السوداء على الشريط فى نتائج الطلاب إلى اداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة.، ويشير المثلث إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوي الجمهورية، من خلاله؛ يمكن للطالب التحقق من اداءه في مقابل اداء الطالبعلى مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن الدرجة العظمي من 100 والدرجة الصغرة من صفر.

واتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاستعلام عن نتائج الامتحان من خلال هذا الرابط: https://thaneduone.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وأن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته (سيتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريباً).


نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

نتيجة الصف الاول الثانوي ٢٠٢٠

نتيجة الصف الاول الثانوي

نتيجه الصف الاول الثانوي

نتيجه الصف الثاني الثانوي الترم الثاني

موقع وزاره التربيه والتعليم

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