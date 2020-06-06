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الصحة تلغي تحليل الكاشف السريع للقادمين من الخارج لاثبات الإصابة بكورونا

السبت، 06 يونيو 2020 06:05 م
الصحة تلغي تحليل الكاشف السريع للقادمين من الخارج لاثبات الإصابة بكورونا العاملين بالحجر الصحي
كتب أحمد مصطفي ووليد عبد السلام

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان عن الغاء تحليل الكاشف السريع بالمطارات والموانى للقادمين من الخارج لإثبات الإصابة بفيروس كورونا من عدمها على أن يتم مناظرتهم عن طريق قياس درجة الحرارة على أن يتم عزل الحالة التى ظهرت عليها الأعراض واعطائها العلاج اللازم.

وقالت المصادر فى تصريحات لليوم السابع أن القادمين من الخارج يخضعون للكشف الظاهرى عن طريق مناظرتهم وقياس درجة الحرارة لهم فقط، متابعًا: "جميع القادمين من الخارج يجرى لهم تحليل PCR قبل ركوبهم الطائرة للاطمئنان على صحتهم".

وكانت قررت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة تخصيص 7 مستشفيات بشكل كامل لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بكورونا وعزلهم وعلاجهم فيه.

واوضحت الهيئة فى خطاب موجه إلى مديرى مستشفيات (أحمد ماهر التعليمى - الجمهورية-، المطرية، الساحل، شبين الكوم، الأحرار، بنها، وسوهاج)، بالالتزام بتشغيل المستشفى بالكامل من اقسام داخلية ورعايات وطوارئ الخ، لاستقبال حالات كورونا المشتبه فيها والمؤكدة مع إجراء اى تدخل إضافى لمرضى كورونا مثل جراحات عظام، وجراحات عامة، وولادة الخ فقط لمرضى كورونا

وأكدت ضرورة الالتزام بالمسارات الآمنة وبكافة معايير مكافحة العدوى وحماية الاطقم الطبية والمرضى والبيئة.


الصحة

الحجر الصحي

المطارات

المواني

الكاشف السريع

فيروس كورونا

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