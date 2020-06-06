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وزير النقل يوجه قيادات النقل البرى بإعادة الأردنيين العالقين بمصر لبلادهم

السبت، 06 يونيو 2020 05:22 م
وزير النقل يوجه قيادات النقل البرى بإعادة الأردنيين العالقين بمصر لبلادهم وزير النقل فريق مهندس كامل الوزير
كتب رضا حبيشى

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وجه وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر چيت) بدفع عدد 10 حافلات سوبر چيت فاخرة لنقل الأردنيين العالقين بمصر إلى دولة الأردن من محافظة القاهرة والإسكندرية إلى ميناء نويبع.

 

كما وجه الوزير بالتنسيق مع العلاقات العامة بالسفارة الأردنية وشركة الجسر العربى للملاحة لنقل الركاب من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردنى، وذلك بإجمالى (335) راكبا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا من حيث تعقيم الحافلات وتوزيع الكمامات والقفازات على الركاب.

 

وفى سياق آخر كان أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسبانى درجة أولى وثانية مكيفة فى ورش أبو راضى للسكك الحديدية وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وأشار الوزير، فى بيان اليوم، إلى أن الوزارة تسير فى اتجاهين متوازيين لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد الأول يتمثل فى تطوير الأسطول الحالى من عربات الركاب حيث جار تطوير 200 عربة درجة ثالثة بالتعاون مع مصنع سيماف بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 90 عربة اسبانى مكيفة بأيدى العاملين بورش أبو راضى.

 

واستطرد الوزير أن الاتجاه الثانى يتمثل فى التعاقدات الضخمة التى أبرمتها وزارة النقل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع عربات ومنها صفقة ال1300 عربة سكة حديد التى تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

 
المصريين العائدين من الخارج (4)
المصريين العائدين من الخارج 

المصريين العائدين من الخارج (5)
المصريين العائدين من الخارج 

المصريين العائدين من الخارج (6)
المصريين العائدين من الخارج 

المصريين العائدين من الخارج (7)
المصريين العائدين من الخارج 

المصريين العائدين من الخارج (8)
المصريين العائدين من الخارج 

المصريين العائدين من الخارج (1)
المصريين العائدين من الخارج 

المصريين العائدين من الخارج (2)
المصريين العائدين من الخارج 

المصريين العائدين من الخارج (3)
المصريين العائدين من الخارج 

 


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