وزيرة الصحة توقف موكبها بكورنيش الإسكندرية وتقدم نصائح للمواطنين حول كورونا.. صور

كتب وليد عبد السلام

توجهت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد،، اليوم السبت 6 يونيو، إلى محافظة الإسكندرية، في زيارة لعدد من المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وخلال جولتها بالإسكندرية وانتقالها من مستشفى أبي فير إلى مستشفى جمال عبد الناصر، بمنطقة الكورنيش، أوقفت الدكتورة هالة زايد سيارتها، وترجلت للالتقاء بالمواطنين الذين يمارسون رياضات المشى والجرى فى الهواء الطلق.

ووجهت الوزيرة رسالة لكل المصريين خلال لقائها بالمواطنين على كورنيش الإسكندرية، مطالبة بعدم التوقف على ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق لمًا تحققه من فائدة كبيرة فيما يخص الوقاية من الأمراض المعدية ورفع قدرات الجهاز المناعى للجسم في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.

وطالبت الوزيرة كافة المصريين بالالتزام بمعايير وإجراءات الوقاية لحماية أنفسهم، وفي مقدمتها الحفاظ على التباعد الاجتماعية وعدم التواجد في تجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات.

وكان بيان أوضح أن زيارة الوزيرة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها لعدد من المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في إطار متابعة سير العمل لتقديم كافة الخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا في 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، حسب الحالة الصحية للمرضى.

وأضاف "البيان أن الوزيرة سوف تبدأ زيارتها بتفقد مستشفى أبو قير للتأمين الصحي، وتتابع الزيارة بتفقد عدد من المستشفيات الأخرى، مشيرًا إلى أن زيارة الوزيرة ستتضمن تفقد أقسام وأدوار المستشفيات المختلفة والسعة السريرية بكل مستشفى، كما تشمل الزيارة أيضًا متابعة سير العمل و الاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.