اليوم السابع
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التعليم: الطالب المتغيب عن الامتحان يظهر شريط تقييمه بالنتيجة باللون الرمادى

السبت، 06 يونيو 2020 04:11 م
التعليم: الطالب المتغيب عن الامتحان يظهر شريط تقييمه بالنتيجة باللون الرمادى الصف الأول الثانوى
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب الذى لم يحضر امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، يظهر شريط تقييمه بالنتئجة باللون الرمادى، موضحة أنه تشير النقطة السوداء على الشريط إلى إداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة، كما يشير المثلث إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوي الجمهورية، من خلاله؛ يمكن للطالب التحقق من اداءه في مقابل أداء الطالب على مستوى الجمهورية.

وعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط نتيجة طلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث يمكن للطلاب الدخول الآن على الرابط التالى " https://thaneduone.emis.gov.eg/ ومعرفة نتيجة الامتحان.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وأن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته (سيتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريباً).
 


رابط نتيجة الصف الأول الثانوي

نتيجه اولي ثانوي الترم الثاني 2020

نتيجه الصف الاول الثانوي 2020

نتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الثانى ٢٠٢٠

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