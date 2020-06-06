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وزير التعليم: مؤتمر صحفى غدا لإعلان تفاصيل انعقاد امتحانات الثانوية العامة

السبت، 06 يونيو 2020 06:32 م
وزير التعليم: مؤتمر صحفى غدا لإعلان تفاصيل انعقاد امتحانات الثانوية العامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد مؤتمر صحفى غدا الأحد سيتم بثه مباشرة فى الساعة الثالثة عصرًا على القنوات المصرية بخصوص إجراءات انعقاد الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائى، وسيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات على الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة بعد بدء المؤتمر الصحفي.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وشدد الوزير على أن الامتحان يبدأ الساعة 10 صباحا بدلا من 9 صباحا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مستوى أسئلة الثانوية العام سيكون فى مستوى الطالب المتوسط، على غرار السنوات الماضية، مشددة على أن الأسئلة فقط ستكون فى المنهج المقرر حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة ولن تأتى أسئلة فى الامتحانات فى مقررات ما بعد 15 مارس.


التربية والتعليم

امتخانات الثانوية العامة

اخبار مصر

موعد امتحانات الثانويه العامه

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