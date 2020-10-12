أخبار × 24ساعة.. التضامن تتحمل مصاريف طلاب "تكافل" المتفوقين بالثانوية العامة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
التضامن تعلن تحمل مصاريف طلاب "تكافل" الحاصلين على 90% فأكثر بالثانوية العامة
وزير التموين: مصر وصلت لنسبة 75% اكتفاء ذاتى من السكر ونصل 100% قريبا
"التعليم" توجه المديريات بإجراءات تعديلات النظام الدارسى وفقا لظروف كل محافظة
وزيرا التعليم العالى والإنتاج الحربى يشهدان حفل تخرج أول دفعة من الأكاديمية المصرية.. صور
"المهندسين "تستعد لإطلاق خدماتها الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمى للنقابة
حماية النيل تنفذ قرارن إزالة لردم بمجرى النهر فى محافظة قنا
الرى تتوقع سقوط أمطار غزيرة على منابع نهر النيل حتى الثلاثاء.. خرائط
وزير الرى يبحث سبل حل مشاكل الرى والصرف بسيوة.. ويؤكد: نسعى لحل كافة المعوقات
وزير الرى يبحث مع الشركة القابضة للرى والصرف مضاعفة حجم الإنتاج والأرباح
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