أخبار × 24ساعة.. التضامن تتحمل مصاريف طلاب "تكافل" المتفوقين بالثانوية العامة

إعداد - إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

التضامن تعلن تحمل مصاريف طلاب "تكافل" الحاصلين على 90% فأكثر بالثانوية العامة

"التعليم" توجه المديريات بإجراءات تعديلات النظام الدارسى وفقا لظروف كل محافظة

الرى تتوقع سقوط أمطار غزيرة على منابع نهر النيل حتى الثلاثاء.. خرائط