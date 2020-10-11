الرعاية الصحية تطلق حملة "انزل واطمن" للفحص الدورى لأصحاب الأمراض المزمنة

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة "انزل واطمن"، لإجراء الفحص الطبى الدورى لأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبى الشامل السنوى للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والذين يقدر عددهم بحوالى 600 ألف منتفع.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن الحملة تستهدف إجراء الفحص الطبى الشامل السنوى للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل الجديد، إلى جانب إجراء الفحص الطبى الدورى للمنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري، فى مراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعين لها ببورسعيد، وذلك لأهمية هذه الفحوصات الطبية الدورية فى الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والعمل على علاجها سريعًا لتفادى الإصابة بها، وكذلك للوقاية من الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

وأضاف الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذى للهيئة، أنه يتم تنفيذ حملة "انزل واطمن" من خلال دعوة المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد وكذلك المنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة التوجه للمركز أو الوحدة الصحية التابع لها لإجراء الفحص الطبى الشامل، والذى يتضمن عمل صورة دم كاملة وقياس مستوى الضغط والسكر ونسبة الدهون فى الدم وإجراء تحاليل وظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى إجراء أشعة إيكو على القلب فى حال وجود نتائج معملية ذات خطورة عالية، وذلك للاطمئنان على صحتهم وصحة قلبهم وتفاديًا للإصابة بأية أمراض مزمنة بما يسهم فى رفع المستوى الصحى للأفراد ودفع عجلة التنمية الشاملة للمجتمع ككل.

وتابع التلواني: يتم دعوة وتوعية المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد وأصحاب الأمراض المزمنة ببورسعيد لإجراء الفحص الطبى الشامل من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية وصفحة هيئة الرعاية الصحية بورسعيد، والمترددين على المراكز والوحدات الصحية ببورسعيد وكذلك لوحة الإعلانات الداخلية بها، وتشمل التوعية بخطوات الفحص الطبى الشامل وأهميته فى الوقاية من الإصابة بأمراض القلب المختلفة وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة كمرضى الضغط والسكرى كونهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، كما تشمل التوعية بأخطر العوامل المؤدية للإصابة بأمراض القلب وأسباب وأعراض الإصابة بالمرض وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى آليات التعايش مع المرض عند حدوثه لتجنب مضاعفاته.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والإدارية المشاركين بالحملة والعاملين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدًا أنهم يصنعون بعلمهم وإخلاصهم وتفانيهم ووطنيتهم إنجازات فريدة فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين ووفقًا لأعلى الممارسات العالمية، وأنهم يسطرون تاريخًا مشرفًا فى التميز الصحى والبحث العلمى الإكلينيكي، حيث يُقدم اليوم داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد خدمات طبية وتُجرى عمليات جراحية لأول مرة من نوعها داخل نطاق المحافظة فى مختلف التخصصات الطبية، خدمات صحية ذات مهارة عالية وفائقة الدقة تعلن عن بداية قوية ورؤية طموحة للتميز فى تقديم الخدمات الصحية محليًا وعالميًا لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وكل مواطن مصري.

وتدعو الهيئة العامة للرعاية الصحية المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد والمنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة ببورسعيد التوجه للمركز أو الوحدة الصحية التابعين لها بالمحافظة لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة والاطمئنان على صحتهم وصحة قلبهم، فى إطار حملة (انزل واطمن)، وذلك بهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للقطاعات والأفراد على حد سواء.