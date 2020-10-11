السياحة تعلن حصول 15 فندقا عائما بين الأقصر وأسوان على شهادة السلامة الصحية

كتبت آمال رسلان

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن 15 فندقاً عائماً بين الأقصر وأسوان تسلم شهادة السلامة الصحية المعتمدة، وذلك منذ استئناف رحلاتها اول أكتوبر الجارى، وبعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص أقرت باستيفاء 15 من 35 فندقاً عائما تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، مضيفا أن 13 فندقا منها بمحافظة الأقصر وفندقين بمحافظة أسوان.

وأشار عبد الفتاح العاصي إلى أن الفنادق العائمة التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

وكثفت هيئة تنشيط السياحة حملتها الترويجية للرحلات النيلية بين الاقصر وأسوان، وذلك بالتزامن مع عودة تلك الرحلات منذ أول اكتوبر بعد فترة توقف لأكثر من 6 أشهر منذ منتصف مارس الماضى.

وقالت الهيئة فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية، "هواء نقي، طبيعة خلابة، محاط بمياه النيل الهادئة ومناظره الأسرة، ليس هذا فقط الذي ينتظرك في رحلتك النيلية بأسوان، ستستكشف أماكن أثرية تحكي عن الحضارة المصرية على ضفاف النيل لتكون رحلتك هي الأفضل على الإطلاق!".