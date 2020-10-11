وزيرا التعليم العالى والإنتاج الحربى يشهدان حفل تخرج أول دفعة من الأكاديمية المصرية.. صور

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مساء اليوم الأحد، فى حفل تخريج أولى دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وتحت إشراف وزارة التعليم العالى، وذلك عن العام الدراسى 2020/2019، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، فى بيان صادر عن وزارة التعليم، أن الأكاديمية تضم العديد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، مشيرا إلى الاهتمام البالغ من جانب الفريق الراحل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى السابق، الذى كان يحرص على التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى العديد من المجالات العلمية والبحثية، موجهًا الطلاب لاستكمال وصقل مهاراتهم العلمية والعملية والبحثية فى مراحل حياتهم القادمة ومواكبة أحدث سبل التكنولوجيا الحديثة فى ظل ما يشهده العصر من طفرة صناعية كبيرة ومفاهيم جديدة نحو التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة.



ومن جانبه، أكد المهندس محمد أحمد مرسى على أن وزارة الإنتاج الحربى تهتم اهتماما بالغا بمنظومة التعليم والتعليم الفنى من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة، وتركز على التعليم الذى يخدم الشق الصناعى للدولة بمختلف فئاته من خلال مؤسسات الوزارة التعليمية المختلفة والتى تشمل (الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، المدرسة الفنية للتعليم المزدوج بحلوان، مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، المعهد الفنى للصناعات المتطورة بالسلام) لتخريج نخبة من المهندسين والفنيين القادرين على المنافسة فى سوق العمل مما يعود بالنفع على المجتمع المصرى.



وأكد الدكتور وحيد غريب على، عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الأكاديمية تضم نخبة متميزة من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والخبراء؛ لتأهيل وتخريج نخبة من المهندسين ذوى الكفاءة وحتى يكونوا متخصصين فى المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة، مشيرا إلى أن اﻷكاديمية تعمل على توفير فرص تدريب للطلاب فى شركات الإنتاج الحربى المختلفة، كما يتم تشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات الدولية والأنشطة الطلابية المختلفة، موضحا أن الدراسة بدأت فى اﻷكاديمية عام 2015، مشيرا إلى قيام أكاديمية البحث العلمى بتقديم الدعم المادى باستمرار، لتقديم منح وتوفير تدريبات عملية متميزة الطلاب.



وخلال الحفل، قام وزيرا التعليم العالى والبحث العلمى والإنتاج الحربي، بمنح الطلاب شهادات التخرج وشهادات التقدير على تميزهم خلال هذا العام، كما تم تكريم المتميزين فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة.



وفى نهاية الحفل، أهدى المهندس محمد أحمد مرسى درع الوزارة للدكتور خالد عبدالغفار، تقديرا لجهوده المستمرة فى خدمة العملية التعليمية والبحثية فى مصر.