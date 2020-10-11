"البحوث الإسلامية" ينظم مسابقة علمية للوعاظ بشرط دراسة نقدية لمنهج ابن تيمية

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن تنظيم مسابقة علمية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتنمية مهارات الوعاظ والواعظات وتشجيعهم على القراءة والاطلاع والبحث العلمى سواء من خلال إمدادهم بالمكتبات العلمية المتنوعة أم من خلال عقد المسابقات لتشجيع التنافس فيما بينهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، أن المسابقة تتضمن حفظ وتجويد القرآن الربع الأول من القرآن الكريم (من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام)، بالإضافة إلى قراءة فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الحج، وكتاب موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين دراسة نقدية لمنهج ابن تيمية للدكتور محمد عبد الفضيل القوصى رحمه الله.

أضاف عيّاد أن المجمع يعمل على تنظيم المسابقات للوعاظ والواعظات بشكل مستمر لأجل تقديم نموذج دعوى قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة التى يعانى منها المجتمع من خلال تفنيدها ودحض شبهاتها وتفريغها من مضمونها الذى يستهدف ضرب أمن المجتمع وبث الفتنة بين أبنائه.

وأكد الأمين العام أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يقع عليهم دور كبير فى نشر الثقافة والمعرفة، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التى تعانى انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، وترسيخ المنهج الأزهرى الوسطى الذى يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمى المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.

وأوضح عيّاد أنه سيتم عقد الاختبار يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، وذلك فى حفظ وتجويد الربع الأول من كتاب الله، مع عقد مقابلة للمناقشات، وتقديم تعريف عن مؤلف ومضمون كل كتاب فيما لا يزيد عن خمس ورقات، وسيتم منح الفائزين جوائز مادية وشهادات تقدير، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين نهاية شهر فبراير 2021م.