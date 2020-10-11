"تطوير العشوائيات" يعلن تبقى 61 منطقة جارٍ تطويرها من أصل 357 منطقة

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم الانتهاء من 296 منطقة عشوائية من أصل 357 منطقة، ويتبقى فقط 61 منطقة سكنية نعمل عليهم الآن مثلما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مؤكدًا أنه مع نهاية عام 2020 سيتم الإعلان على أن مصر خالية من المناطق غير الأمني.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأن يكون هناك مشروعات تنموية جديدة فى ربوع مصر على غرار الأسمرات وبشائر الخير، ونحن نعمل الأن على إيجاد أراضى لتنفيذ هذه المشروعات بجميع المحافظات، وذلك لتحسين الصورة البصرية بحسب رؤية 2030.