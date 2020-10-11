اليوم السابع
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المدارس الدولية الحكومية تطبق اجراءات مواجهة كورونا فى أول يوم دراسة.. صور

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:38 م
المدارس الدولية الحكومية تطبق اجراءات مواجهة كورونا فى أول يوم دراسة.. صور المدرسة الدولية بأكتوبر
محمود طه حسين

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طبقت المدرسة الحكومية الرسمية الدولية بـ" 6 أكتوبر الاجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا فى أول يوم للعام الدراسى الجديد والذى انطلق اليوم الأحد، حيث تابعت إدارة المدرسة بقيادة أمل فاروق مديرة المدرسة ارتداء الطلاب فى الصفوف الأولى " غطاء الوجه" والتباعد فى الفصول أثناء جلوس الطلاب، كما تم توعية الطلاب بكيفية غسيل الأيدى والنظافة الشخصية حرصا على سلامتهم، كما التزم أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات أثناء التواجد فى الفصول والمدرسة

 

وكشفت وزارة التربية والتعليم تفاصيل أيام الحضور فى المدارس، مؤكدة أن خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

 

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي  لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

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