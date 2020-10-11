وزير الرى يبحث مع الشركة القابضة للرى والصرف مضاعفة حجم الإنتاج والأرباح

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير والمهندس محمود غلوش رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الكراكات المصرية والمكلف بالإشراف على الشركة القابضة للرى والصرف وذلك لمناقشة أوضاع الشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها.

وتتبع الشركة القابضة للرى والصرف التابعة وزارة الموارد المائية والرى، وتضم 3 شركات "الكراكات المصرية – الرى للأشغال العامة – المصرية للرى والصرف"، وتعمل على تنفيذ المشروعات التي تنفذها الوزارة، فى مجالات الرى والصرف ، وحماية نهر النيل والشواطئ المصرية وأعمال التوسع الأفقى وعمليات الحماية من مخاطر السيول.

وبحث عبد العاطى، ما تم تنفيذه خلال الأعوام الماضية منذ البدء فى تنفيذ خطة الإصلاح للشركات الثلات التى كلفت بها الحكومة وزارة الرى، والتى أظهرت قدرة الشركة على تجاوز الخسارات السابقة وتحقيق فائض ربحى، حيث تم التوجيه بضرورة مضاعفة حجم الإنتاج والأرباح خلال العام الحالى مع التأكيد على ضرورة وجود تكامل فى الانشطة التى تقوم بها ورش الوزارة وورش الشركة القابضة للري والصرف، وتعظيم الاستفادة من معدات الوزارة والشركة.