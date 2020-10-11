وزير التموين: مصر وصلت لنسبة 75% اكتفاء ذاتى من السكر ونصل 100% قريبا

كتب مدحت وهبة

شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع عقد التطوير بين شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحالف دولى مكون من 4 شركات وذلك بهدف تطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها التابعة لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محلياً وإقليميًا ودوليًا.

وشدد المصيلحى، أن هذا التحالف الدولى سيقوم بعمل دراسة مستفيضه وواقعية وتحليل دقيق للوضع الراهن لكل وحدة من وحدات شركة السكر والبالغ عددها 22 وحدة وعلاقاتها بعضها ببعض، وكذا تقييم العناصر البشرية بداخل الشركة مع الاخذ فى الاعتبار الوحدات غير النمطية مثل قطاعات النقل والمركز الطبى وصناعات الورق، والعطور ومستحضرات التجميل ووضع تصور للتطوير وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المادية والبشرية بشركة السكر لوضعها على خريطة المنافسة المحلية والإقليمية والدولية بحيث سيتم دراسة الموقف (المالى، الفنى، الإدارى) ووضع البدائل المناسبة مع تحديد نقاط القوة والضعف بهدف بالنهوض بالشركة والذى سينعكس ايجابياً على النهوض بصناعة السكر.

وأكد المصلحي بأن هناك مجموعات عمل تم تشكيلها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن كافة الوحدات بشركة السكر للتعاون المشترك مع الشركات القائمة بالتطوير وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة، مع توفير كل الدعم لهذه الشركات لتحقيق الهدف من هذا التطوير.

وفى سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة وحتمية التواصل المستمر والمباشر مع العاملين بجميع وحدات الشركة ومع كافة المستويات الإدارية، وأشار المصيلحى بأنه لن يتم الاستغناء عن أى عامل من العاملين فى هذا المجال وسيتم تدريبهم وفقا للخبرات العالمية، مؤكدا أن توجه الدولة هو تطوير تلك الصناعة يأتى لزيادة انتاجها وتطوير المصانع التابعة لها بمواصفات عالمية بما يساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد اضافه الى دمجها بمنظومة سلاسل القيمة العالمية.

وأكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن توقيع هذا التعاقد يأ تى ضمن خطة طموحة لدى الشركة القابضة لتطوير مصانعها التابعة حيث بدأت بدراسة تطوير شركتى قها وادفينا، وشركات الزيوت وكذلك شركة النشأة والخميرة، ثم تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية أحد اهم وأكبر الكيانات الوطنية فى صناعة السكر فى مصر والتى تمثل صرح صناعى عملاق فى مجال صناعة السكر والصناعات الغذائية.