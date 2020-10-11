غادة طالبة بالثانوية تتقلد منصب وزير التضامن الاجتماعى لمدة يوم واحد.. صور

فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للفتاة ، واستمرارا للتقليد الذى بدأ فى عام 2016 بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولى مناصبهم لمدة يوم واحد، وذلك فى إطار مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية"، تقلدت الفتاة غادة سيد عبد الجواد الطالبة فى المرحلة الثانوية منصب وزيرة التضامن الاجتماعى .

وحرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على استقبال الفتاة غادة وتبادلت معها الأدوار، حيث ترأست الفتاة أحد اجتماعات الوزارة، واطلعت على الإدارات التنفيذية داخل الوزارة، وكيفية الإعداد للبرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة، كما التقت الفتاة قيادات ومسئولى الإدارات المختلفة فى الوزارة.

كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على الإجابة على كافة الاستفسارات التى وجهتها الفتاة ، وإظهار دور الوزارة واستراتيجيتها فى دعم الأسر الأولى بالرعاية ، وأنشطتها ومبادراتها المتعددة والمختلفة.

ومن جانبها ، أبدت الفتاة غادة سيد الجواد سعادتها بما لمسته فى وزارة التضامن الاجتماعي، والمجهودات العديدة التى تنفذها الوزارة وخدماتها للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، وكل ما يتعلق بالأسرة المصرية .

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تقدم خدمات مهمة ومختلفة للمواطنين، وتسعى لرفع العبء عن محدودى الدخل، مشيدة بما وجدته من تنظيم البرامج وألية العمل فى الوزارة.

وتهدف مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية " لإظهار دعم الفتيات ومساندتهن لتمكين الفتيات، وتركز مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" على دعم الفتيات والشابات للقيام بأدوار قيادية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على واقع حياتهن أو يمكن أن تلهم خططهم المستقبلية.

ويأتى تنفيذ مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" للعام الثالث على التوالى من خلال الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت وسفارة كندا بالقاهرة ، ومن خلال المبادرة، تقلدت ٢٧ فتاة وشابة مصرية من سن 14 إلى 24 سنة منصب عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء لمدة يوم كامل فى رسالة من كافة الجهات المشاركة بالتأكيد على إلتزامهم بتدعيم حق الفتيات والشابات فى المساوا ة والقيادة والحرية والأمان أونلاين.

كما تأتى المبادرة فى إطار الجهود المبذولة لتغيير صورة الفتيات والنساء عن أنفسهن وصورة المجتمع عنهن ،حول ما يستطعن تحقيقه وتحدى الفكر النمطى الذى يذهب إلى أن القيادة حكراً على الذكور دون غيرهم.

وكان من بين أبرز المناصب التى تقلدتها الفتيات والشابات هذا العام منصب وزيرة التضامن الإجتماعي، منصب وزير الإعلام ومنصب وزيرة البيئة ومنصب وزير السياحة ومنصب وزير القوى العاملة ومنصب وزير التجارة ومنصب وزير الزراعة ومنصب وزير الشباب والرياضة ومنصب رئيس المجلس القومى للمرأة ومنصب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ومنصب عدد من السفراء ورؤساء الهيئات الدولية من بينهم منصب رئيس الاتحاد الأوروبى ومنصب السفير الكندى ومنصب القائم بأعمال السفير الأندونسى ومنصب سفير كوريا بالقاهرة.