حماية النيل تنفذ قرارن إزالة لردم بمجرى النهر فى محافظة قنا

كتبت أسماء نصار

نفذ قطاع تطوير وحماية النيل، اليوم الأحد، قرارن إزالة عبارة ردم ناحية نجع القرينات قرية الزوايدة مركز نقادة زمام هندسة نيل قنا، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقاتهم، تحت إشراف مهندسي حماية النيل، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالعمل على التصدى للمخالفات والتعديات.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية، وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط، ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية، لافتًا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين، وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.