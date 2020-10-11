رفع 388 طن قمامة من الوحدات المحلية بكرداسة.. صور

أعلنت محافظة الجيزة تواصل جهود مركز ومدينة كرداسة، فى تحسين مستوى النظافة حيث تم رفع 388 طن قمامة من الوحدات المحلية بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبمتابعة العميد محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة كرداسة باستمرار حملات النظافة ، وقامت فرق النظافة والتجميل بكرداسة برفع مخلفات القمامة من الشارع الرئيسى بكفر حكيم، كما تم رفع مخلفات القمامة بتجمع أحمد عابدين ومنطقة ناهيا ببرك الخيم وشارع الوحدة بالمعتمدية ومجمع المدارس بأبو رواش .

كما تم تمهيد وتجريد الطرق بالصف ضمن خطة وضرورة العمل على تمهيد الطرق الداخلية ومداخل القرى، حيث أجرت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف تحت إشراف رئيس المركز حملة لتمهيد الشوارع بنطاق الوحدة المحلية بالودى ورفع ناتج التمهيد والتراكمات الموجودة.

وتواصل أجهزة محافظة الجيزة، أعمال تطوير شارعى السودان وكورنيش النيل، ضمن خطة المحافظة لتحسين الصورة الجمالية بالشوارع، وفى إطار ذلك أجرى اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء جولة تفقديه لمتابعة أعمال تطوير كورنيش النيل مع الشركة المنفذة كما تفقد نفق النهضة والمرور على جميع الكميرات الموجودة فى النفق كما شملت الجولة تفقد اعمال التطوير الجارية فى شارع السودان.

وبدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، حيث أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية وذات الطابع السياحى والتى تدهورت حالته من طبقة رصف وجزيرة وسطى ورصيف مشاه ومسطحات خضراء لكونه لم يدرج ضمن خطط التطوير منذ فترة زمنية طويلة خاصة أنه محور مرورى هام ويشهد حركة مرورية عالية لقيامه بالربط بين الأحياء بمدينة الجيزة.