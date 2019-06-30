الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. الأتوبيس النهرى بنصف الثمن احتفالا بذكرى 30 يونيو الأحد، 30 يونيو 2019 12:00 ص حدائق القاهرة - أرشيفية إعداد: سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفلسفة للثانوية العامة بنسبة نجاح 94.1% "التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى جيولوجيا سهلة.. وتفاضل صعب.. وعلم نفس مناسب.. "التعليم": الامتحانات الثلاثة مطابقة للمواصفات ولا صحة لتسريب علم النفس قبل بداية زمن الإجابة.. وأولياء الأمور يواصلون رحلة الدعم النفسى على أبواب اللجان الزراعة: فتح 20 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية خلال عام "الزراعة": حملات مكثفة على مصانع الأعلاف تأكيدا لمطابقتها المواصفات القياسية ارتفاع صادرات مصر من المنتجات الزراعية لـ 3 مليون و 910 ألف طن الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ799 طالبًا فى ثامن أيام امتحانات الثانوية بدء العد التنازلى لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد.. توجيهات رئاسية بالعمل على مدار الساعة لتطبيق المنظومة وفقاً لأعلى معايير الجودة.. ورضا المواطن عن الخدمة الهدف الرئيسى من تطبيق النظام الجديد (صور) "التضامن": الكشف على 4 آلاف سائق حافلات مدرسية وانخفاض نسبة التعاطى لـ 3% التضامن: فتح الأندية الاجتماعية والثقافية لمشاهدة مباريات كاس الأمم الأفريقية مجانًا التموين: إقبال كبير على شراء الأرز المستورد بالمجمعات الاستهلاكية التموين تعلن عن انتظام عمل المخابز خلال احتفالات ذكرى 30 يونيو الألعاب الترفيهية ودخول حديقة حيوان الحديقة الدولية بنصف الثمن بمناسبة 30يونيو غدًا.. فتح حدائق القاهرة مجانا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن احتفالا بذكرى 30 يونيو الأوقاف: استخدام الشعارات السياسية فى المدرجات خروج عن الروح الرياضية الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى ضمن مبادرة حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تناقش 24 مشروعا فى 7 محافظات نشاط الحكومة الملفات الحيوية اخبار الدولة اخبار مصر اخر الاخبار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. "حماية المستهلك" تكثف حملاتها خلال احتفالات 30 يونيو السبت، 29 يونيو 2019 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الجمعة، 28 يونيو 2019 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع مخزون زيت الطعام لـ4.5 أشهر.. و72 ألف طن تصل أول يوليو الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. تدشين التأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد مطلع يوليو الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت 40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية" أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب المزيد من Trending Plus
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة