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التضامن: فتح الأندية الاجتماعية والثقافية لمشاهدة مباريات كاس الأمم الأفريقية مجانًا

السبت، 29 يونيو 2019 01:58 م
التضامن: فتح الأندية الاجتماعية والثقافية لمشاهدة مباريات كاس الأمم الأفريقية مجانًا مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انه تم فتح 63 ناديا اجتماعيا وثقافيا تابعين للوزارة على مستوى الجمهورية أمام المواطنين لمتابعة مباريات بطولة الأمم الافريقية بالمجان حيث تم تجهيز تلك الأندية بالشاشات والمقاعد لاستقبال الجمهور كما تم وضع الاعلام واللافتات ومجسمات لتميمة كأس الأمم الأفريقية، داخل الاندية لتحفيز المشجعين وتوفير الاجواء لهم خلال البطولة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو مع تخصيص اماكن لذوى الاعاقة .

وأكدت سمية الألفى، رئيس الادارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم توفير شاشات العرض بالتنسيق مع الجمعيات المسند لها الاندية خاصة فى المناطق النائية مع توفير كل الدعم اللازم لتوفير اجواء المشاهدة المناسبة وتم الاستعانة بشباب الاندية الاجتماعية والثقافية فى عمليات التنظيم ﻭأنه تم اختيار نادى أو اكثر بكل محافظة وانه تم تنظيم برامج توعيه ببرامج وأنشطة الوزارة فى هذا الاطار.

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى يتبعها 408 نادى اجتماعى وثقافى على مستوى الجمهورية تهدف الى تطوير العمل الشبابى المؤسسى وتشجيع وتنمية قدرات المبدعين بمختلف الأنشطة الشبابية، وتمكين شباب الأندية من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وربطها بقضايا المجتمع.

 

فتح الاندية الاجتماعية والثقافية لمشاهدة مباريات كاس الامم الافريقية مجانا
 

 

فتح الاندية الاجتماعية والثقافية لمشاهدة مباريات كاس الامم الافريقية مجانا
 

 

فتح الاندية الاجتماعية والثقافية لمشاهدة مباريات كاس الامم الافريقية مجانا

 


التضامن

الاندية الاجتماعية والثقافية

مباريات كاس الامم الافريقية

كاس الامم الافريقيه

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